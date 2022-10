Inter Women, domenica la sfida contro il Sassuolo: dove vederla in tv e streaming

MILANO - Dopo la netta vittoria nel derby contro il Milan, l'Inter di coach Rita Guarino si prepara a scendere di nuovo in campo. La 7^giornata della Serie A TIM vedrà le nerazzurre impegnate domenica 23 ottobre in casa del Sassuolo: il match contro le neroverdi è in programma alle ore 14.30 allo stadio "Enzo Ricci".

Come detto, le ragazze di Rita Guarino arrivano alla sfida di Sassuolo dopo aver trionfato per 4-0 nel derby contro il Milan grazie ai gol di Van der Gragt, Chawinga e Polli (doppietta): le nerazzurre, ancora imbattute, sono in testa alla classifica con 16 punti, uno in più di Roma e Fiorentina. L'Inter ha anche il miglior attacco del torneo con 22 gol realizzati. Il Sassuolo ha avuto un avvio di stagione complicato in cui ha conquistato un solo punto: quella neroverde però è una squadra insidiosa, che ha ottenuto un pareggio contro la Juventus.