Sanchez (allenatore Pomigliano): “Sconfitta con l’Inter un po’ immeritata”

"Oggi vanno fatti i complimenti alle ragazze, che hanno giocato una gara importantissima. E' normale che le partite le vincano le giocatrici con la loro qualità e l'Inter ha dimostrato che in quanto a qualità ha qualcosa in più. Però le nostre ragazze non sono state da meno, hanno fatto una grandissima prestazione. Abbiamo sfiorato il gol sullo 0-0, ho un dubbio su un fuorigioco ma non possiamo appellarci a quella dinamica. Vanno elogiate tutte per il percorso importante. C'è rammarico per questa sconfitta un po' immeritata per quello che si è visto, ma da qui si riparte che ci vedrà in prima fascia a gennaio".