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A poche ore dal fischio d'inizio de 'l'ultimo tango' - come ha definito la stessa Federcalcio argentina (Afa) la partita omaggio che si disputerà stasera al Monumental di Buenos Aires- Lionel Messi non nasconde le sue emozioni. "Momenti speciali che so che mi mancheranno".

Questa la breve frase pubblicata sui social per accompagnare le foto del suo ultimo allenamento con la 'Selección'. Il post ha ricevuto quasi 7 milioni di like e i commenti anticipano l'intensa emotività del momento che si avvicina a chiusura di un ciclo di venti anni con la maglia albiceleste addosso coronato dalla vittoria di un mondiale, due coppe america, e una Finalissima. La moglie Antonella Roccuzzo ha pubblicato in risposta 4 emoji in lacrime, preludio dell'inevitabile commozione che prenderà il sopravvento tra poche ore su milioni di argentini e di appassionati in tutto il mondo.

Getty Images

E in queste ore non si contano gli omaggi che vengono dedicati al capitano in tutta l'Argentina, dai monumenti illuminati di bianco e celeste, ai cartelli stradali che salutano il capitano. Sui social si è viralizzato poi il post della metropolitana di Buenos Aires, che annuncia l'estensione del servizio notturno della linea D in concomitanza della partita. La pubblicazione è accompagnata da un video in cui si vedono spiegate all'interno di un vagone vuoto tutte le maglie e le coppe di Messi. Una carrellata che si conclude con la porta che si apre nell'ultima stazione e una capra (Goat) che esce in solitario.