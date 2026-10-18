Momento molto negativo per il Napoli di Allegri: Auriemma distribuisce le colpe

Redazione1908
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COSA LASCIA BOLOGNA-INTER: STIAMO ESAGERANDO? ECCO IL BONNY CATTIVO. CARLOS RE MIDA

Raffaele Auriemma si è sfogato sui social con un'analisi della situazione in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia. Il giornalista vicino ai partenopei ha descritto una situazione complessa che ha la sua origine - secondo Auriemma - nelle scelte sbagliate prese da Aurelio De Laurentiis. Lo sfogo di Auriemma elenca nomi e cognomi: CONTINUA A LEGGERE.

Auriemma sullo scudetto

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