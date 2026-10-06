VIDEO / Gattuso: "Nazionale, ferita aperta. Ma ho ringraziato pure Bastoni. Mica..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra i grandi protagonisti di queste gare di Nations League dell'Italia c'è anche Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che tornava in Nazionale dopo la notte da incubo di Zenica, ha giocato tre partite e segnato due gol, indossando i panni di leader. Il centrale nerazzurro ha affidato a Instagram i suoi pensieri: "Andiamo avanti, sempre crescendo".