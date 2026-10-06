Il difensore dell'Inter è stato uno dei grandi protagonisti di queste gare della Nazionale
VIDEO / Gattuso: "Nazionale, ferita aperta. Ma ho ringraziato pure Bastoni. Mica..."
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Tra i grandi protagonisti di queste gare di Nations League dell'Italia c'è anche Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, che tornava in Nazionale dopo la notte da incubo di Zenica, ha giocato tre partite e segnato due gol, indossando i panni di leader. Il centrale nerazzurro ha affidato a Instagram i suoi pensieri: "Andiamo avanti, sempre crescendo".
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