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Era poco più di un mese fa, il 16 luglio, quando Karim Benzema faceva impazzire i social interisti con un post su Instagram in cui posava tra macchine di lusso e magliette dell'Inter stile anni '90. Qualcuno ci vide, con discreto azzardo, un indizio di mercato, una presunta volontà dell'attaccante di vestire nerazzurro.

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Nulla di tutto ciò. Ora, però, l'ex Real Madrid, oggi all'Al Hilal allenatore da Simone Inzaghi, ci è ricascato. Con alcune foto pubblicate sui propri profili social, il francese ha posato nuovamente (evidentemente per un evento promozionale) con vetture sportive e la mitica maglia Umbro dell'Inter che la squadra indossava durante l'epoca Ronaldo e con cui vinse la Coppa UEFA nella finale di Parigi del 1998. Ecco il post: