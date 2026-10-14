L'Inter perde a San Siro contro il Bruges per 4-3 e, dopo due partite di Champions League, è ancora a zero punti
GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post
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L'Inter perde a San Siro contro il Bruges per 4-3 e, dopo due partite di Champions League, è ancora a zero punti. Se in campionato i nerazzurri dominano, in Europa la strada si preannuncia in salita.
Fabrizio Biasin, all'indomani del ko di San Siro, ha analizzato in maniera realistica i problemi della squadra di Chivu.
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