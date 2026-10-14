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Durante la puntata di Elastici, ad analizzare la sconfitta dell'Inter col Bruges e le responsabilità di Chivu ci ha pensato Giuseppe Pastore:

I numeri sono già eclatanti così, in questa grafica. Vediamo un 3-4, un risultato mai accaduto nella storia dell'Inter in Europa. Credo che in campionato sia successo due o tre volte nella storia. È una squadra che ha subito sette sconfitte nelle ultime otto gare di Champions, sconfitte durante la scorsa stagione, e che ha subito sei gol in due partite di Champions, quasi tutti, o comunque una buona maggioranza, autoprodotti, tra Martinez e il suo impegno.

È una squadra che affronta, e questa è una grande banalità, me ne rendo conto, squadre più forti di quelle di medio-basso livello della Serie A. E quindi il Brugge stasera, che ha tre o quattro giocatori che andavano comunque a pressare anche al novantesimo, sopra di due gol. Io sono rimasto sorpreso da come il Brugge non perdesse minimamente tempo negli ultimi dieci minuti, avanti 2-0 a San Siro. Anzi, andava, perché aveva la chiara sensazione di poter comunque continuare a far male all'Inter.

Infatti Martinez, nonostante abbia preso quattro gol e sia colpevole, ha fatto tante parate nel secondo tempo. È una squadra che gioca un calcio molto ideologico, secondo me. Chivu lo fa anche un po' apposta, per dimostrare ai giocatori e forse anche un po' a se stesso che questo è un modo che comunque sta producendo gol, spettacolo e punti in Serie A. È un modo che, secondo lui, è quello che può portare l'Inter a fare strada, obiettivo dichiarato di tutti i giocatori e di tutta la società.

Però va imparato e soprattutto modellato, plasmato a seconda dell'avversario e dei momenti della partita. Stasera l'Inter non ha avuto nessuna percezione di che momento fosse, di che avversario fosse. Si è consegnata, a un certo punto, a una squadra che andava come una lama nel burro. Chivu è il primo responsabile della sconfitta di stasera.