Il giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro fornisce un aggiornamento sul possibile arrivo all'Inter del difensore argentino

Alessandro De Felice
romero primo obiettivo inter

VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto

La trattativa per portare il ‘Cuti’ Cristian Romero all’Inter entra nel vivo. A confermarlo, dopo le immagini dell’entourage a Milano di oggi, è Fabrizio Biasin.

Romero

Il giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro ha fornito un’aggiornamento sul possibile approdo del difensore argentino, ora al Tottenham, alla corte di Cristian Chivu.

L’agente di Romero a Milano: giocatore in uscita dal Tottenham, avviati i contatti con l’Inter” scrive Biasin.

Il giornalista conclude: “Affare affatto semplice, ma il tentativo è concreto”.

Caricamento post Instagram...

In chiusura una battuta: “(Preghiamo)”.

Romero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti