Il giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro fornisce un aggiornamento sul possibile arrivo all'Inter del difensore argentino
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La trattativa per portare il ‘Cuti’ Cristian Romero all’Inter entra nel vivo. A confermarlo, dopo le immagini dell’entourage a Milano di oggi, è Fabrizio Biasin.
Il giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro ha fornito un’aggiornamento sul possibile approdo del difensore argentino, ora al Tottenham, alla corte di Cristian Chivu.
“L’agente di Romero a Milano: giocatore in uscita dal Tottenham, avviati i contatti con l’Inter” scrive Biasin.
Il giornalista conclude: “Affare affatto semplice, ma il tentativo è concreto”.
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In chiusura una battuta: “(Preghiamo)”.
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