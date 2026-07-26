Le parole del giornalista sul calciatore francese dopo la doppietta decisiva nella sfida che ha chiuso il ritiro in Germania

Alessandro De Felice
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VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."

Dopo la doppietta decisiva al al BBBank Wildpark di Karlsruhe, che ha consentito all'Inter di ribaltare lo 0-1 contro il Karlsruher e portare a casa la vittoria nell'amichevole che ha chiuso il ritiro in Germania, Fabrizio Biasin ha commentato la prestazione del calciatore francese.

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Oltre ai due gol splendidi, due esecuzioni stilisticamente perfette, il giornalista di Libero si è soffermato sull'importanza di questo calciatore nella rosa nerazzurra e sui messaggi inviati da Diouf.

"Diouf ha voglia di dimostrare di non essere solo “uno di passaggio”.

Diouf

Poi ha aggiunto:

"Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100%".

Attestati di stima importanti nei confronti del francese, che continua a rivelarsi una sorpresa.

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