Dopo la doppietta decisiva al al BBBank Wildpark di Karlsruhe, che ha consentito all'Inter di ribaltare lo 0-1 contro il Karlsruher e portare a casa la vittoria nell'amichevole che ha chiuso il ritiro in Germania, Fabrizio Biasin ha commentato la prestazione del calciatore francese.

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Oltre ai due gol splendidi, due esecuzioni stilisticamente perfette, il giornalista di Libero si è soffermato sull'importanza di questo calciatore nella rosa nerazzurra e sui messaggi inviati da Diouf.

"Diouf ha voglia di dimostrare di non essere solo “uno di passaggio”.

Diouf ha voglia di dimostrare di non essere solo “uno di passaggio”.



E bravo Andy. pic.twitter.com/OgfIekCqXL — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 26, 2026

Poi ha aggiunto:

"Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100%".

Chivu: “Diouf? Ho questa pazza idea di farlo diventare quinto”.



Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100% pic.twitter.com/zdRF7qwyk6 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 26, 2026

Attestati di stima importanti nei confronti del francese, che continua a rivelarsi una sorpresa.