Le parole del giornalista sul calciatore francese dopo la doppietta decisiva nella sfida che ha chiuso il ritiro in Germania
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
Dopo la doppietta decisiva al al BBBank Wildpark di Karlsruhe, che ha consentito all'Inter di ribaltare lo 0-1 contro il Karlsruher e portare a casa la vittoria nell'amichevole che ha chiuso il ritiro in Germania, Fabrizio Biasin ha commentato la prestazione del calciatore francese.
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Oltre ai due gol splendidi, due esecuzioni stilisticamente perfette, il giornalista di Libero si è soffermato sull'importanza di questo calciatore nella rosa nerazzurra e sui messaggi inviati da Diouf.
"Diouf ha voglia di dimostrare di non essere solo “uno di passaggio”.
Diouf ha voglia di dimostrare di non essere solo “uno di passaggio”.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 26, 2026
E bravo Andy. pic.twitter.com/OgfIekCqXL
Poi ha aggiunto:
"Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100%".
Chivu: “Diouf? Ho questa pazza idea di farlo diventare quinto”.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 26, 2026
Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100% pic.twitter.com/zdRF7qwyk6
Attestati di stima importanti nei confronti del francese, che continua a rivelarsi una sorpresa.
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