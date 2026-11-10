Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, Fabrizio Biasin invita, in maniera ironica, a non caricare di troppe responsabilità Pio Esposito
VIDEO FCIN1908 / Feyenoord-Inter, l'allenamento dei nerazzurri: Thuram prende in giro Esposito
Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, Fabrizio Biasin si sofferma sulla gestione di Pio Esposito in vista delle prossime gare dell'Italia di Mancini. Il giornalista ha una proposta. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Gds - Inter, a gennaio possibile un solo colpo di mercato con clamorosa cessione
Mercato Inter
Sky - Calhanoglu, la Juve c’è e lo vuole a zero: le due condizioni per rinnovare con l’Inter
Ultima ora
Ausilio: "Via al momento giusto. Sento Chivu e Baccin, non Marotta. Questa la mia Inter più forte"
Ultima ora
Sucic: "Sono contento, sto giocando tanto e l'Inter va bene. Gli inglesi mi prendono in giro..."
Infortuni
FCINTER1908 / Inter, arrivano le prime notizie sull'infortunio di Marcus Thuram: le novità
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti