Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, Fabrizio Biasin invita, in maniera ironica, a non caricare di troppe responsabilità Pio Esposito

Gianni Pampinella
thuram prende in giro esposito

VIDEO FCIN1908 / Feyenoord-Inter, l'allenamento dei nerazzurri: Thuram prende in giro Esposito

Esposito
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Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, Fabrizio Biasin si sofferma sulla gestione di Pio Esposito in vista delle prossime gare dell'Italia di Mancini. Il giornalista ha una proposta. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO)

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