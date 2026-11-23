Il giornalista commenta il clamoroso 4-4 di Bergamo e si sofferma su una situazione che ha inciso pesantemente sul finale della squadra di Chivu
VIDEO / Tomas Zanetti Capitano dell'Inter U15 contro il Verona: le immagini
Fabrizio Biasin non nasconde la propria delusione dopo il 4-4 dell’Inter sul campo dell’Atalanta. I nerazzurri non sono riusciti a portare a casa una partita nella quale erano riusciti più volte a costruirsi un vantaggio importante.
Il giornalista, intervenuto sui social, ha puntato il dito soprattutto contro la gestione della gara da parte della squadra di Cristian Chivu, parlando apertamente di una fase difensiva negativa e di una mancanza di lucidità nei momenti decisivi.
Il problema individuato da BiasinMa Biasin non si è fermato agli errori difensivi. Nella sua analisi ha evidenziato anche un altro aspetto che riguarda il centrocampo dell’Inter: LEGGI IL COMMENTO COMPLETO SU GOLSSIP
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Chivu: "Impariamo la lezione, presi 4 gol a difesa schierata! Calhanoglu? Non so cosa vuol dire..."
Pagelle
Atalanta-Inter, pagelle: Esposito totale, Thuram gigante. Jones-Akanji: Chivu la paga cara
Interviste
Chivu: "Due punti regalati! I gol subiti sono troppi, dopo oggi dobbiamo tutti imparare che..."
Interviste
Esposito: "4-4? È andato qualcosa storto! Tripletta? Fatico a godermela. Vorrei che..."
Ultima ora
Bergomi: "Che errori oggi di Spence: mi torna in mente quando Di Canio disse che..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti