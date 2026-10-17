Dopo la sconfitta in Champions League, l'Inter di Chivu torna alla vittoria sul tosto campo di Bologna
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Dopo la sconfitta in Champions League, l'Inter di Chivu torna alla vittoria sul tosto campo di Bologna, ancora una volta in rimonta, per 3-1.
Queste le considerazioni su X di Fabrizio Biasin:
"Inter a 6 vittorie nelle prime 7 giornate di Serie A con 3 gol di media a partita e +12 di differenza reti: le critiche per il ko in Champions sono più che doverose, pensare che vincere sia una cosa scontata… vale solo per chi non ha memoria. Ottimo inizio".
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