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Dopo la sconfitta in Champions League, l'Inter di Chivu torna alla vittoria sul tosto campo di Bologna, ancora una volta in rimonta, per 3-1.

Getty Images

Queste le considerazioni su X di Fabrizio Biasin:

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"Inter a 6 vittorie nelle prime 7 giornate di Serie A con 3 gol di media a partita e +12 di differenza reti: le critiche per il ko in Champions sono più che doverose, pensare che vincere sia una cosa scontata… vale solo per chi non ha memoria. Ottimo inizio".