Fabrizio Biasin ha analizzato in profondità ciò che non ha funzionato nel derby

Redazione1908
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Fabrizio Biasin è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare di derby e di Inter. Tanti i tifosi intervenuti per confrontarsi sul modulo inedito proposto da Chivu, sui rinnovi (che si dice stiano avendo un peso) e sul mercato estivo. Il giornalista sportivo ha approfondito numerose tematiche, ricordando una cosa fondamentale: CONTINUA A LEGGERE.

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