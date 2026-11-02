Fabrizio Biasin ha analizzato in profondità ciò che non ha funzionato nel derby
VIDEO FCIN1908 / Inter, ad Appiano si rivede... Lautaro! Allenamento a parte con Jones
Fabrizio Biasin è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare di derby e di Inter. Tanti i tifosi intervenuti per confrontarsi sul modulo inedito proposto da Chivu, sui rinnovi (che si dice stiano avendo un peso) e sul mercato estivo. Il giornalista sportivo ha approfondito numerose tematiche, ricordando una cosa fondamentale: CONTINUA A LEGGERE.
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