Fabrizio Biasin ha una certezza per quanto riguarda la Nazionale italiana: le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva
L'Italia di Roberto Mancini si appresta ad affrontare la Turchia di Montella e il dibattito in merito alla recente prestazione contro il Belgio non accenna ad attenuarsi. Giocatori giovani che hanno commesso errori, giocatori più rodati che hanno giocato al di sotto delle aspettative. In questo grande calderone è spuntato anche il nome di Nicolò Barella, sul quale Fabrizio Biasin si è espresso con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Rendimento, CIES consacra Pio Esposito: “Miglior centravanti U22 al mondo”. La top 10
Ultima ora
Sabatini esalta un giovane dell'Inter: "In Europa non ce ne sono tanti bravi come lui"
Interviste
Vocalelli: “Con tutto il rispetto per Pio Esposito pensate al fatto che Lautaro e Thuram…”
Ultima ora
Jones, così sta lavorando per prendersi l'Inter: due foto. Niente di strano che...
Ultima ora
Pastore: "Ribadisco, Roma può fare 90-95 punti. Ma sfortuna è che Inter ne fa sicuro 90 e forse..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti