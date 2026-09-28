L'Italia di Roberto Mancini si appresta ad affrontare la Turchia di Montella e il dibattito in merito alla recente prestazione contro il Belgio non accenna ad attenuarsi. Giocatori giovani che hanno commesso errori, giocatori più rodati che hanno giocato al di sotto delle aspettative. In questo grande calderone è spuntato anche il nome di Nicolò Barella, sul quale Fabrizio Biasin si è espresso con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.