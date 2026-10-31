Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium

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Arrivano tre schiaffi per l'Inter di Cristian Chivu nel derby di San Siro contro il Milan. Fabrizio Biasin, sul suo profilo X, analizza la brutta sconfitta dei nerazzurri:

Getty Images

"L’Inter perde il derby sotto tutti i punti di vista: nell’approccio, nell’impostazione tattica, nelle scelte dei singoli e, soprattutto, in quel “provincialismo” preteso a parole e lasciato colpevolmente nello spogliatoio. Il Milan vince con merito, i nerazzurri (tanti punti in classifica, ma poche prestazioni convincenti) è meglio che tornino in fretta sul pianeta terra".