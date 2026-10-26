Focus sui giocatori arrivati in estate all'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Stankovic si allena in vista della partita contro la sua ex
Fabrizio Biasin ha analizzato il mercato estivo dell'Inter ai microfoni di Radio Sportiva. Sono infatti tanti i tifosi nerazzurri che lo hanno stuzzicato proprio su questo tema. I giocatori arrivati in estate si sono finora visti pochissimo in campo. Ecco l'approfondimento di Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
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