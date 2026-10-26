Focus sul rinnovo di contratto di Dimarco e sulla direzione di Orsato: le parole del giornalista sportivo
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per affrontare i temi più caldi in casa Inter. Si parla naturalmente del match tra Inter e Fiorentina e dello scandaloso episodio del rigore non concesso ai nerazzurri. Riflettori puntati anche sui rinnovi di alcuni giocatori dell'Inter, in particolare quello di Federico Dimarco: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
FCIN1908 / Inter, il punto sugli infortunati: quando Pavard e Curtis Jones rientreranno in gruppo
Ultima ora
Calvarese: "Ecco la posizione di Orsato sul fallo Viery-Thuram in Inter-Fiorentina: per lui è..."
Ultima ora
Pressing, scontro infuocato sul rigore di Thuram. Cesari: "Follia". Lite sul VAR di Orsato
Interviste
Inzaghi: "Lazio prima mi rende felice! Non so come finirà il campionato ma vi dico che..."
Ultima ora
Adani: "Allegri, allusione patetica! I suoi amici giornalisti non vendono. E non si dica..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti