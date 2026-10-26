Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per affrontare i temi più caldi in casa Inter. Si parla naturalmente del match tra Inter e Fiorentina e dello scandaloso episodio del rigore non concesso ai nerazzurri. Riflettori puntati anche sui rinnovi di alcuni giocatori dell'Inter, in particolare quello di Federico Dimarco: CONTINUA A LEGGERE.