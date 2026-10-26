Focus sul rinnovo di contratto di Dimarco e sulla direzione di Orsato: le parole del giornalista sportivo

Redazione1908
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per affrontare i temi più caldi in casa Inter. Si parla naturalmente del match tra Inter e Fiorentina e dello scandaloso episodio del rigore non concesso ai nerazzurri. Riflettori puntati anche sui rinnovi di alcuni giocatori dell'Inter, in particolare quello di Federico Dimarco: CONTINUA A LEGGERE.

Biasin

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