A Radio Sportiva si parla di Nazionale e della mega sosta, che ha di fatto bloccato i campionati per tre lunghissime settimane. Una sosta non solo lunga ma anche complessa, che non ha raccolto grande consenso non solo nei tifosi ma anche nei diretti interessati. A evidenziarlo è stato Fabrizio Biasin con una riflessione, che riporta gli umori dei giocatori: CONTINUA A LEGGERE.