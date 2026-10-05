Denzel Dumfries si è trasferito questa estate al Real Madrid
VIDEO / Dumfries? "Ma quale tosto, non sa attaccare!". Quante critiche al Real per l'ex Inter
A Radio Sportiva si parla di Nazionale e della mega sosta, che ha di fatto bloccato i campionati per tre lunghissime settimane. Una sosta non solo lunga ma anche complessa, che non ha raccolto grande consenso non solo nei tifosi ma anche nei diretti interessati. A evidenziarlo è stato Fabrizio Biasin con una riflessione, che riporta gli umori dei giocatori: CONTINUA A LEGGERE.
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