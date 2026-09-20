A Radio Sportiva Fabrizio Biasin ha analizzato il match pareggiato dall'Inter all'Olimpico. La Roma si è confermata avversario ostico, mentre i nerazzurri hanno prima subito e poi riacciuffato il pareggio. Biasin ha evidenziato la reazione sottolineando il secondo tempo positivo: "Le alternative in panchina dell'Inter hanno in qualche modo fatto la differenza, hanno diciamo rilanciato la squadra. Il resto lo ha fatto un campione che è un fenomeno là davanti e si chiama Lautaro Martinez". Biasin si è espresso anche su Luis Henrique e Diouf: CONTINUA A LEGGERE.