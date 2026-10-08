A Radio Sportiva si parla di Calhanoglu e del possibile sostituto in un futuro più o meno prossimo
Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto
A Radio sportiva i tifosi si interrogano sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il giocatore incomincia ad accusare qualche infortunio di troppo e il pensiero corre a chi lo potrebbe sostituire in un futuro più o meno prossimo. Chi vede l'Inter per il post Calhanoglu? A questa domanda ha risposto in maniera approfondita Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
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