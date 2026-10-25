Il giornalista torna sul contatto Viery-Thuram in Inter-Fiorentina: “Ogni settimana tocca a qualcuno perché deve prevalere la decisione di campo”
VIDEO FCIN1908/ Inter, Breda: "Meritavamo questa vittoria. Da due partite soffrivamo..."
Il tema legato alla classe arbitrale e alle decisioni, insieme al VAR, sul rettangolo verde di gioco continua a tenere banco in Serie A.
Tra gli ultimi episodi sotto la lente d’ingrandimento e che continuano a far discutere quelli nel corso di Inter-Fiorentina e in particolare il contatto tra il difensore dei viola Viery e l’attaccante nerazzurro Thuram, non fischiato dall’arbitro Mariani e non corretto dal VAR.
BIASIN VS VARSul suo profilo X, il giornalista Fabrizio Biasin critica alcune decisioni dell’ultimo weekend con una riflessione:
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