Il tema legato alla classe arbitrale e alle decisioni, insieme al VAR, sul rettangolo verde di gioco continua a tenere banco in Serie A.

Tra gli ultimi episodi sotto la lente d’ingrandimento e che continuano a far discutere quelli nel corso di Inter-Fiorentina e in particolare il contatto tra il difensore dei viola Viery e l’attaccante nerazzurro Thuram, non fischiato dall’arbitro Mariani e non corretto dal VAR.

BIASIN VS VAR

Sul suo profilo X, il giornalista Fabrizio Biasin critica alcune decisioni dell’ultimo weekend con una riflessione:

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