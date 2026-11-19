Di che cosa si è parlato in questa sosta per le Nazionali? Fabrizio Biasin sintetizza a Radio Sportiva il suo pensiero sui temi più attuali di questi giorni. Impossibile non commentare le dichiarazioni di Antonio Conte (che non avranno fatto piacere a Spalletti). Biasin ha dato la sua lettura delle voci di mercato in uscita che riguardano il Como. E poi una riflessione su Dimarco e San Siro: CONTINUA A LEGGERE.