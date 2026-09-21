Il giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del minuto di silenzio dedicato a Mazzola e della filosofia di Chivu
Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per commentare insieme ai tifosi i temi di maggiore attualità del nostro calcio. Spazio a Inter-Roma e alle riflessioni sulla filosofia di gioco di Cristian Chivu, ma anche al ricordo di Sandro Mazzola. A questo proposito Biasin ha condannato i tifosi che si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio con una considerazione: CONTINUA A LEGGERE.
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