Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per commentare insieme ai tifosi i temi di maggiore attualità del nostro calcio. Spazio a Inter-Roma e alle riflessioni sulla filosofia di gioco di Cristian Chivu, ma anche al ricordo di Sandro Mazzola. A questo proposito Biasin ha condannato i tifosi che si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio con una considerazione: CONTINUA A LEGGERE.