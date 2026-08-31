Fabrizio Biasin è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per rispondere alle domande più attuali degli ascoltatori e tifosi. Si parte con gli obiettivi dell'Inter, ieri vittoriosa sul campo del Cagliari, per spostarsi poi tra le operazioni economicamente folli della Premier League. E poi la riflessione del giornalista sul nuovo corso di Orsato e sulla morte del VAR: CONTINUA A LEGGERE.