Dio salvi Bisseck. Che lui salva la porta dell'Inter. Il difensore tedesco è entrato nel secondo tempo, ha salvato la vittoria nerazzurra sulla linea e Josep Martinez c'è pure rimasto male: "Mi ha tolto la parata, ero là dietro", ha detto ridendo ai microfoni di DAZN.

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Il difensore nerazzurro intanto ci ha scherzato su. Dopo la vittoria contro il Cagliari per uno a zero sui social ha fatto suo il rito post partita di capitan Lautaro che sui social dell'Inter dice sempre: "Tifosi, contenti?". Yann lo ha trasformato in "Tifosi, defibrillatore?" facendo sorridere gli interisti che hanno avuto un po' di ansia di troppo per il finale della partita contro i rossoblù. Calhanoglu ha segnato l'uno a zero poi tante occasioni ma la palla ha deciso di non entrare più. Se avesse segnato il Cagliari la beffa sarebbe stata completa. Ma ci ha pensato Bisseck.

E sotto al suo post Josep Martinez ha commentato: "Grande parata, fratello"e lo ha scritto in inglese: "Good save Bro". E God save Bisseck. Che ha salvato l'Inter.