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La fine di un'epoca per la Bosnia. Edin Dzeko ha giocato ieri sera la sua ultima partita con la maglia della Nazionale, chiudendo una storia durata 19 anni e impreziosita da 152 presenze e 73 gol. L'ex attaccante dell'Inter ha voluto congedarsi dal suo popolo con un lungo messaggio postato su Instagram: "È difficile esprimere a parole tutto ciò che ho provato in questi ultimi giorni. Una tempesta di emozioni e tanti pensieri per la testa, fino a ieri sera, quando ho attraversato il tunnel per l'ultima volta e sono sceso in campo, con la fascia da capitano al braccio e la bandiera della nostra nazionale tra le mani. Sei mesi fa, in questo stesso stadio, davanti alla nostra gente, ho vissuto una delle gioie più grandi della mia carriera: la qualificazione ai Mondiali per la seconda volta. Ieri sera è stato speciale. Ho sentito amore tutto intorno a me: dagli spalti, dai miei compagni di squadra e da tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Ho cercato di assaporare ogni istante: l'inno, i volti, le voci, le emozioni. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato, ma credo che non ci si possa mai preparare del tutto. Nulla nella mia carriera calcistica ha significato tanto per me quanto giocare per il mio Paese. Per quasi vent'anni, tantissime persone hanno condiviso questo cammino con me.

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A tutti i miei allenatori, ai compagni di squadra, ai membri dello staff tecnico e alle persone della Federazione: grazie per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per quanto avete dato a questa nazionale. Ai nostri tifosi: sono orgoglioso di essermi sempre sentito uno di voi in campo. Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno, in casa e in trasferta. Alla mia famiglia – genitori, sorella, la mia Amra e i nostri adorati figli –: senza il vostro amore, la vostra pazienza e il vostro sostegno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie a tutti dal profondo del cuore. Oggi si chiude il capitolo più emozionante della mia storia sportiva. Ma anche quando non sarò più in campo, mi troverete sempre dalla stessa parte: quella della nostra unica Bosnia ed Erzegovina".