Focus sulla prestazione di Bastoni dopo i mesi di difficoltà
VIDEO FCIN1908 / Spalletti: "Primo Inter-Juve dopo Bastoni-Kalulu? Sarà semplice: noi..."
Alessandro Bastoni è tornato a riprendersi il ruolo di leader affidabile nella difesa della Nazionale italiana. La scorsa stagione è stata costellata da momenti difficili e polemiche. A Radio Sportiva Enzo Bucchioni ha evidenziato una cosa: CONTINUA A LEGGERE.
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