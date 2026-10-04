Focus sulla prestazione di Bastoni dopo i mesi di difficoltà

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Spalletti: "Primo Inter-Juve dopo Bastoni-Kalulu? Sarà semplice: noi..."

Alessandro Bastoni è tornato a riprendersi il ruolo di leader affidabile nella difesa della Nazionale italiana. La scorsa stagione è stata costellata da momenti difficili e polemiche. A Radio Sportiva Enzo Bucchioni ha evidenziato una cosa: CONTINUA A LEGGERE.

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