Il giornalista sportivo ha parlato degli obiettivi dell'Inter per quanto concerne questa stagione

Redazione1908
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Enzo Bucchioni ha le idee chiare quando si parla degli obiettivi di una grande squadra come l'Inter. Il giornalista è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare i meccanismi che devono muovere l'ambizione di un grande club come quello nerazzurro. Si parla naturalmente di Champions League e c'è anche un riferimento all'ultima annata di Inzaghi: CONTINUA A LEGGERE.

Bucchioni Inter

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