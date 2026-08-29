Il giornalista sportivo ha parlato degli obiettivi dell'Inter per quanto concerne questa stagione
VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non ci poteva dare..."
Enzo Bucchioni ha le idee chiare quando si parla degli obiettivi di una grande squadra come l'Inter. Il giornalista è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare i meccanismi che devono muovere l'ambizione di un grande club come quello nerazzurro. Si parla naturalmente di Champions League e c'è anche un riferimento all'ultima annata di Inzaghi: CONTINUA A LEGGERE.
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