L'Inter ha già messo a segno 13 gol. Sabato sera affronterà la Roma, una delle squadre più pericolose a livello offensivo
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Se l'Inter deve stare attenta ai gol che prende, le squadre che la affrontano devono avere la stessa identica attenzione. Perché l'Inter di gol ne ha già segnati 13 e la sua manovra offensiva è veloce, pericolosa. Spesso asfissiante. A Radio Sportiva si è parlato molto anche della fase difensiva, dopo i gol concessi a Real Madrid e Udinese. Ecco il pensiero di Enzo Bucchioni, che è certo di una cosa: CONTINUA A LEGGERE.
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