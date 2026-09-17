L'Inter ha già messo a segno 13 gol. Sabato sera affronterà la Roma, una delle squadre più pericolose a livello offensivo

Redazione1908
Vitiello

VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908

Se l'Inter deve stare attenta ai gol che prende, le squadre che la affrontano devono avere la stessa identica attenzione. Perché l'Inter di gol ne ha già segnati 13 e la sua manovra offensiva è veloce, pericolosa. Spesso asfissiante. A Radio Sportiva si è parlato molto anche della fase difensiva, dopo i gol concessi a Real Madrid e Udinese. Ecco il pensiero di Enzo Bucchioni, che è certo di una cosa: CONTINUA A LEGGERE.

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