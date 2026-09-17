Se l'Inter deve stare attenta ai gol che prende, le squadre che la affrontano devono avere la stessa identica attenzione. Perché l'Inter di gol ne ha già segnati 13 e la sua manovra offensiva è veloce, pericolosa. Spesso asfissiante. A Radio Sportiva si è parlato molto anche della fase difensiva, dopo i gol concessi a Real Madrid e Udinese. Ecco il pensiero di Enzo Bucchioni, che è certo di una cosa: CONTINUA A LEGGERE.