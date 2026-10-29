Il giornalista si è espresso in merito alle recenti prestazioni dell'Inter
GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio
C'è un paradosso se parliamo di Inter. La squadra di Chivu ha conquistato 25 punti nelle prime nove giornate - mai partita così bene da quando ci sono i tre punti in Serie A - eppure i dubbi non mancano. Dubbi sulla fase difensiva, su alcuni giocatori, sulla stanchezza mentale del gruppo. Ecco il pensiero di Enzo Bucchioni sull'argomento: CONTINUA A LEGGERE.
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