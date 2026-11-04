Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?
Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Inter e di Djed Spence. Il giocatore inglese è stato premiato come MVP nel match di Champions League contro il Feyenoord. I riflettori sono tutti per lui. Ecco come si è sbilanciato in merito Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.
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