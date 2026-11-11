Focus sugli infortuni dell'Inter nel reparto attaccanti
VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."
C'è un tema che preoccupa in casa Inter ed è quello relativo agli infortuni registrati nel reparto attaccanti. Per un Lautaro Martinez sulla via del recupero ci sono Bonny e Thuram che si fermano. In attesa delle tempistiche di rientro dei singoli, Enzo Bucchioni fa un'ipotesi sulla probabile formazione da schierare dopo la sosta contro l'Atalanta: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Ranocchia: "Fascia a Icardi senza avvisarmi. Spalletti mi difese. No alla Juve merito di Stankovic"
Ultima ora
Suma-Scarpini, scintille: "Bello riposato dopo le coppe cicci" - "Voi riposate prima e poi schiaffoni"
Ultima ora
Ordine: "Se prima e dopo il Real hai Lecce e Genoa è diverso". Scarpini: "Milan-Feyenoord-Como com'è?"
Infortuni
Sky - Thuram, confermato l'affaticamento. Ce la fa per l'Atalanta? Cosa filtra dall'Inter
Ultima ora
Inter-Como, retroscena Fabregas: "Si vede che siamo a San Siro!". Con chi ce l'aveva e perché
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti