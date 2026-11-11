C'è un tema che preoccupa in casa Inter ed è quello relativo agli infortuni registrati nel reparto attaccanti. Per un Lautaro Martinez sulla via del recupero ci sono Bonny e Thuram che si fermano. In attesa delle tempistiche di rientro dei singoli, Enzo Bucchioni fa un'ipotesi sulla probabile formazione da schierare dopo la sosta contro l'Atalanta: CONTINUA A LEGGERE.