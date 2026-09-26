Focus sulla prestazione scialba della Nazionale Italiana: ecco cosa non ha funzionato secondo il giornalista Bucchioni
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Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la prestazione della Nazionale italiana contro il Belgio. Il giornalista si è focalizzato sul centrocampo e su ciò che. secondo lui, è mancato in quella zona di campo nevralgica per il gioco della squadra. Bucchioni ha sottolineato soprattutto un elemento: CONTINUA A LEGGERE.
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