Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la prestazione della Nazionale italiana contro il Belgio. Il giornalista si è focalizzato sul centrocampo e su ciò che. secondo lui, è mancato in quella zona di campo nevralgica per il gioco della squadra. Bucchioni ha sottolineato soprattutto un elemento: CONTINUA A LEGGERE.