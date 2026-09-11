A Radio Sportiva si parla di costruzione dal basso ed errori dei portieri: focus sulla prestazione di Josep Martinez contro il Real Madrid

Redazione1908
real inter madrid lautaro mani nei capelli (1)

VIDEO / Follia Martinez! Poi para tutto, ma non basta: gli highlights di Real-Inter 2-1

A Radio Sportiva si è tornati su un argomento di grande attualità che riguarda i portieri: la costruzione dal basso. Al centro del dibattito c'è Josep Martinez, autore di un errore grossolano nel match di Champions League tra Real Madrid e Inter. Quell'errore avrebbe potuto togliergli la lucidità, invece la reazione del portiere nerazzurro è stata da grande giocatore. Ecco come la vede Enzo Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.

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