A Radio Sportiva si è tornati su un argomento di grande attualità che riguarda i portieri: la costruzione dal basso. Al centro del dibattito c'è Josep Martinez, autore di un errore grossolano nel match di Champions League tra Real Madrid e Inter. Quell'errore avrebbe potuto togliergli la lucidità, invece la reazione del portiere nerazzurro è stata da grande giocatore. Ecco come la vede Enzo Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.