Il giornalista ha ricordato un momento divertente che riguarda Icardi e Wanda

Redazione1908
Wanda NAra

VIDEO / Wanda Nara, il video allo specchio è provocante: il look non passa inosservato

I tifosi della Juventus non si danno pace e sperano che la società si adoperi per un attaccante che fa gol. Tanti gol. Quello dell'attacco è uno dei problemi dei bianconeri, secondo Enzo Bucchioni. A Radio Sportiva il giornalista ha ricordato un aneddoto che riguarda il periodo di Mauro Icardi all'Inter e la ex moglie Wanda Nara: CONTINUA A LEGGERE.

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