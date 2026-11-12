I tifosi della Juventus non si danno pace e sperano che la società si adoperi per un attaccante che fa gol. Tanti gol. Quello dell'attacco è uno dei problemi dei bianconeri, secondo Enzo Bucchioni. A Radio Sportiva il giornalista ha ricordato un aneddoto che riguarda il periodo di Mauro Icardi all'Inter e la ex moglie Wanda Nara: CONTINUA A LEGGERE.