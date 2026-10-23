GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva della gestione dei giocatori da parte di Cristian Chivu. Soprattutto della gestione dei giocatori che hanno subito critiche e che hanno messo in campo, talvolta, prestazioni non all'altezza. Su questo punto Bucchioni pensa che Chivu abbia mandato un segnale fortissimo: CONTINUA A LEGGERE.