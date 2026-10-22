La prima vittoria dell'Inter in Champions League analizzata da Bucchioni, che si confronta con i tifosi
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto: "Contento per la vittoria. Abbiamo dimostrato di avere cuore"
Può rappresentare la vittoria di ieri l'inizio di una nuova Champions League per l'Inter? I nerazzurri guidati da Chivu hanno portato a casa la prima importantissima vittoria contro lo Shakhtar. A questa domanda - e alle domande sul rendimento dei singoli - ha provato a rispondere Enzo Bucchioni sulle frequenze di Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.
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