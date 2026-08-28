Il punto sulla situazione degli attaccanti in casa Inter
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Cristian Chivu ha chiarito che l'Inter in tema di attaccanti è a posto: "Noi abbiamo il quinto, il sesto, il settimo attaccante, non necessariamente in questo ordine, ci sono Lavelli, Mosconi e Idrissou". I giovani nerazzurri, impiegati nella pre season nerazzurra, potranno quindi trovare spazio nell'arco della stagione. Ecco come ha commentato Enzo Bucchioni le dichiarazioni di Chivu: CONTINUA A LEGGERE.
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