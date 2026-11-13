La domanda è un riferimento al tema tattico che ha acceso per anni la tifoseria dell'Inter
L'Ital-Inter fa l'impresa, fegati esplodono. Mancio, assist a Chivu? Frattesi emoziona
"Allora Barella e Frattesi possono giocare insieme?", si è chiesto un tifoso della Nazionale italiana dopo la vittoria degli Azzurri contro la Francia. Il riferimento è all'Inter e a quella convivenza rimasta in parte irrisolta. A questo interrogativo ha dato una risposta molto lucida e precisa Marco Bucciantini: CONTINUA A LEGGERE.
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