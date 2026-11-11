Il giornalista sportivo ha analizzato ciò che è mancato al Como per reggere l'impatto dell'Inter

Redazione1908
Valle

VIDEO / Como, Valle: "KO con l’Inter? Dopo il 9-1 al Lens pensavamo che…”

Marco Bucciantini ha analizzato la sconfitta del Como contro l'Inter ribellandosi ad un ridimensionamento della squadra allenata da Fabregas e restituendo grandi meriti a quella di Chivu. C'è un dettaglio che - secondo il giornalista sportivo - ha pesato più di altri nella disfatta dei comaschi, ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.

bucciantini

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