Vittoria per i nerazzurri contro il Parma. focus sul minutaggio dei calciatori che finora hanno trovato meno spazio
VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Chivu un grandissimo. Sosta lunga, non vedevo l'ora di tornare"
A Radio Sportiva si è parlato della gestione dei giocatori da parte di Cristian Chivu. Lo spunto viene da Inter-Parma, match nel quale il tecnico ha concesso minutaggio a calciatori che ne avevano poco e ottenendo lo stesso risultato: i tre punti. Marco Bucciantini è stato chiamato ad analizzare la gestione di un calciatore nerazzurro, sul quale aleggiano grandi aspettative: CONTINUA A LEGGERE.
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