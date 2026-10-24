Focus sul cammino europeo dell'Inter

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."

"Inter meno presuntuosa in Europa quando gioca più raccolta, come faceva Inzaghi?". A questo interrogativo ha risposto Marco Bucciantini, sfoderando anche una dichiarazione probabilmente "sgradevole" per i nerazzurri di Chivu: CONTINUA A LEGGERE.

bucciantini

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