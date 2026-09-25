Focus sulle dichiarazioni del centrocampista passato dall'Inter alla Lazio
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Sportiva per commentare le recenti dichiarazioni di Davide Frattesi, passato dall'Inter alla Lazio. Il giornalista ha fatto notare due elementi nella vicenda Frattesi: CONTINUA A LEGGERE.
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