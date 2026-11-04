Focus sui giocatori dell'Inter che si prenderanno i riflettori prossimamente
VIDEO / Chivu: "Non si cancella tutto per il derby, ho un gruppo sano. Per noi Lautaro..."
L'Inter è tornata alla vittoria in Champions League contro il Feyenoord. La prestazione dei nerazzurri di Chivu è stata molto positiva e soprattutto convincente. Su quelli che sono i reali problemi dei nerazzurri si è espresso Marco Bucciantini, spazzando via tante critiche eccessive e dando una previsione lucida su un titolare che si prenderà l'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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