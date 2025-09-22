Inter-Sassuolo, Calhanoglu sui social: “Erano importanti i tre punti, fatti”

Ha giocato per sessanta minuti, poi è uscito sostituito da Frattesi . Dopo due gare in cui il suo zampino si è visto e sentito, Calhanoglu ha fatto una partita senza troppe cose clamorose ma comunque di presenza e importante e alla fine della partita ha sintetizzato la prestazione sua e quella dell'Inter con una frase sui social che racconta l'importanza dei tre punti fatti.

"Oggi era importante fare tre punti e li abbiamo portati a casa. Continuiamo così", ha scritto Calha. E non c'è troppa scelta per risalire la classifica dopo due stop in campionato che finora hanno pesato tantissimo. Il giocatore turco viene da un'estate un poco complicata, caratterizzata da tante voci di mercato che sembravano allontanarlo da Milano dopo le batoste della stagione precedente, ma ci sta mettendo assist, gol e passione e tanto basta per ricominciare. "Aura" gli ha risposto l'amico Marcus Thuram che con lui ha festeggiato in settimana i gol e la vittoria in Champions contro l'Ajax.