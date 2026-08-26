Il giornalista ha criticato duramente la presa di posizione pubblica del vicepresidente nerazzurro dopo il messaggio pubblicato sui social

Redazione1908
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Un messaggio pubblicato sui social da Javier Zanetti ha provocato la dura reazione di Giovanni Capuano. Il vicepresidente dell’Inter ha espresso pubblicamente il proprio sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi dieci anni per aumentare la rappresentanza dei calciatori all’interno del mondo del calcio.

La reazione di Capuano

La presa di posizione non è però piaciuta a Giovanni Capuano. Il giornalista è intervenuto su X con parole particolarmente dure: LEGGI IL COMMENTO COMPLETO SU GOLSSIP
Capuano attacca Zanetti

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