Il giornalista ha criticato duramente la presa di posizione pubblica del vicepresidente nerazzurro dopo il messaggio pubblicato sui social
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Un messaggio pubblicato sui social da Javier Zanetti ha provocato la dura reazione di Giovanni Capuano. Il vicepresidente dell’Inter ha espresso pubblicamente il proprio sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi dieci anni per aumentare la rappresentanza dei calciatori all’interno del mondo del calcio.
La reazione di CapuanoLa presa di posizione non è però piaciuta a Giovanni Capuano. Il giornalista è intervenuto su X con parole particolarmente dure: LEGGI IL COMMENTO COMPLETO SU GOLSSIP
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