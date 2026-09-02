VIDEO FCIN1908 / Inter, l'arrivo in hotel di Ausilio e Kolarov in bicicletta

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Una notizia a sorpresa, proprio nel primo giorno dopo la chiusura della finestra estiva di mercato: Piero Ausilio lascerà l'Inter dopo 28 anni.

Ausilio ha il contratto in scadenza a giugno 2027 ma, stando alle ultimissime, potrebbe anche interrompere anticipatamente il legame con l'Inter già a gennaio. La fine di un'era per un dirigente che ha scritto la storia del club nerazzurro, segnata da un legame di quasi 30 anni.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, dice la sua sull'operato di Ausilio da dirigente dell'Inter. CONTINUA A LEGGERE