Giovanni Capuano interviene dopo Feyenoord-Inter e richiama il controverso episodio di Venezia
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Il gol annullato a Pio Esposito durante Feyenoord-Inter riporta alla memoria le polemiche arbitrali scoppiate dopo Venezia-Inter. Due episodi molto simili, accomunati da una questione regolamentare che aveva provocato discussioni e contestazioni dopo la partita di campionato vinta dai nerazzurri.
A intervenire è Giovanni Capuano, che attraverso il proprio profilo X ha messo a confronto le due situazioni, spiegando perché le decisioni arbitrali seguano lo stesso principio: LEGGI TUTTO IL SUO INTERVENTO
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