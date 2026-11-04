VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter provinciale come volevo? Ho visto una voglia pazza di..."

Il gol annullato a Pio Esposito durante Feyenoord-Inter riporta alla memoria le polemiche arbitrali scoppiate dopo Venezia-Inter. Due episodi molto simili, accomunati da una questione regolamentare che aveva provocato discussioni e contestazioni dopo la partita di campionato vinta dai nerazzurri.

A intervenire è Giovanni Capuano, che attraverso il proprio profilo X ha messo a confronto le due situazioni, spiegando perché le decisioni arbitrali seguano lo stesso principio: LEGGI TUTTO IL SUO INTERVENTO