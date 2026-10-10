Giovanni Capuano ha analizzato la bella vittoria dell'Inter sul Parma (3:0). Il giornalista sportivo ha commentato una delle specialità di Cristian Chivu, che sta facendo la differenza nella gestione del gruppo. E poi il notevole impatto di un giocatore nerazzurro, che oggi si è messo in mostra. Ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.