I nerazzurri hanno battuto a San Siro il Parma: l'analisi del giornalista sportivo di Panorama
VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Chivu un grandissimo. Sosta lunga, non vedevo l'ora di tornare"
Giovanni Capuano ha analizzato la bella vittoria dell'Inter sul Parma (3:0). Il giornalista sportivo ha commentato una delle specialità di Cristian Chivu, che sta facendo la differenza nella gestione del gruppo. E poi il notevole impatto di un giocatore nerazzurro, che oggi si è messo in mostra. Ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.
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